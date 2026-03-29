يواجه أرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا أزمة متصاعدة مع تزايد عدد اللاعبين المنسحبين من المعسكرات الدولية بسبب الإصابات والإجهاد البدني، في مرحلة حاسمة من الموسم. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغط المباريات الكبير، حيث تخطى عدد من الركائز الأساسية حاجز 3000 دقيقة، ما يعزز فرضية الاستنزاف البدني كعامل رئيسي وراء هذه الغيابات الجماعية.



على مستوى خط الدفاع، تلقى الفريق ضربات مؤثرة بعودة غابرييل ماغالهايس وويليام ساليبا إلى لندن لتلقي العلاج، فيما انسحب بييرو هينكابي من معسكر منتخب بلاده الإكوادور بعد فحوصات طبية. كما يواصل جوريان تيمبر سباقه مع الزمن لاستعادة جاهزيته، ما يثير القلق حول تماسك الخط الخلفي الذي شكّل نقطة قوة للفريق هذا الموسم.



وفي خط الوسط، تزايدت الضغوط مع عودة ديكلان رايس مبكراً من معسكر إنجلترا لإجراء فحوصات دقيقة، واستبعاد الدولي الإسباني مارتن زوبيميندي بسبب آلام في الركبة. في المقابل، يواصل القائد مارتن أوديغارد برنامجه التأهيلي الطويل، ما يحدّ من خيارات أرتيتا في إدارة وسط الملعب.



هجومياً، تضاعفت المخاوف مع عودة بوكايو ساكا بشكل مبكر، وإصابة نوني مادويكي التي أثارت القلق رغم المؤشرات الأولية الإيجابية، إلى جانب غياب إيبيري إيزي لعدة أسابيع. ورغم هذه الضربات، تلوح بوادر انفراج مع اقتراب عودة بعض اللاعبين، ما يمنح الفريق فرصة لاحتواء الأزمة والحفاظ على توازنه في سباق المنافسة.