تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية نحو ملعب (سانتياغو برنابيو) عند تمام الساعة الـ11:00 من مساء غد (الأحد) لمتابعة ديربي مدريد المنتظر، الذي يجمع ريال مدريد بجاره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يدخل الفريقان هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد تأهلهما بجدارة واستحقاق لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تجاوز ريال مدريد فريق مانشستر سيتي بمجموع اللقاءين (5/1)، فيما تغلب أتلتيكو مدريد على توتنهام الإنجليزي بمجموع اللقاءين (7/5). ويسعى ريال مدريد للفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة حصدها من 21 انتصاراً وثلاثة تعادلات وأربع خسائر، وله من الأهداف 60 وعليه 24 هدفاً. ويتميز الريال بقوة هجومية عالية، حيث سجل 24 هدفاً في آخر 10 مباريات بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة، واستقبل فقط ثمانية أهداف، بمعدل 0.8 هدف في المباراة، محققاً ثلاث مباريات من دون استقبال أي هدف.

وعلى ملعبه، حقق ريال مدريد خمسة انتصارات من آخر ست مباريات في الدوري الإسباني، مسجلاً 17 هدفاً واستقبل خمسة أهداف فقط، ما يعكس قوة الفريق على أرضه، ويوجد الريال في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، لا يمكن التقليل من خطورة أتلتيكو مدريد، الفريق الذي يقوده المدرب المخضرم دييغو سيميوني، الذي يعتمد على أسلوبه المعروف بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية. ورغم بعض التذبذب في النتائج خارج ملعب الفريق، يظل أتلتيكو منافساً عنيداً، خصوصاً في المباريات الكبرى، حيث يجيد إغلاق المساحات واستغلال أخطاء المنافسين عبر الهجمات المرتدة السريعة.

ويوجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 17 انتصاراً وست تعادلات وخمس خسائر، وله من الأهداف 47 وعليه 24 هدفاً، وسجل أتلتيكو 14 هدفاً في آخر 10 مباريات بمعدل 1.4 هدف في المباراة، بينما استقبل تسعة أهداف، مع تحقيق خمس مباريات دون استقبال أهداف. وخارج أرضه، حقق أتلتيكو فوزين وتعادلين وخسارتين في آخر ست مباريات بالدوري، مستغلاً خبرة لاعبيه في إغلاق المساحات والتكتيك الدفاعي المميز. هذا يوضح أن الفريق قادر على إيقاف الهجمات المنظمة لريال مدريد، خصوصاً عبر الهجمات المرتدة السريعة.