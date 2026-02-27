نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم الأنباء المتداولة حول تعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب المغربي الأول خلفاً لمواطنه وليد الركراكي.

تقارير أشعلت الجدل

كانت شبكة «فوت ميركاتو» قد ذكرت اليوم (الخميس) أن وليد الركراكي قرر إنهاء مهمته مع المنتخب المغربي عقب فشل التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2025، وأن الاتحاد المغربي يتجه لإعلان التعاقد مع محمد وهبي، الذي حقق لقب كأس العالم مع أشبال الأطلس.

نص البيان

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، ويؤكد الاتحاد أنه سيبلغ الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالمنتخب الوطني في وقتها المناسب».

طموحات مونديالية

ويتطلع المنتخب المغربي إلى تجاوز الإخفاق القاري بتحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما حصد المركز الرابع في المونديال الماضي، كأفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة.