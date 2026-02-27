كشف نادي بنفيكا البرتغالي حقيقة اعتراف لاعبه جيانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، خلال مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت اليوم (الخميس) أن بريستياني اعترف للاعبي بنفيكا بأنه وصف فينيسيوس جونيور بـ«القرد»، ومع ذلك ذكر اللاعب الأرجنتيني عدة حجج ليؤكد أنه ليس عنصرياً وأنه لم يقصد ذلك.

بيان بنفيكا

وسرعان ما نفى بنفيكا هذه الادعاءات، إذ جاء في بيان رسمي للنادي: «ينفي نادي بنفيكا بشكل قاطع أن يكون اللاعب بريستياني قد أبلغ الفريق أو إدارة النادي بأنه وجّه إهانة عنصرية ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور».

وأضاف البيان: «كما أُعلن سابقاً، اعتذر اللاعب لزملائه في الفريق عن الحادثة التي وقعت خلال المباراة ضد ريال مدريد، معرباً عن أسفه لحجمها وعواقبها، ومؤكداً للجميع أنه ليس عنصرياً».

قرار «يويفا»

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إيقاف بريستياني مباراة واحدة، على خلفية الاشتباه في توجيهه إهانة ذات طابع عنصري إلى فينيسيوس جونيور، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات الجارية في القضية.