أعلنت جماهير مانشستر يونايتد عن تنظيم احتجاج كبير أمام أولد ترافورد قبل مواجهة فولهام ، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ النادي. وجاءت الدعوة من مجموعة «1958»، التي تتوقع مشاركة أكثر من 6,000 مشجع، احتجاجًا على 21 عامًا من الإدارة المالية الفاشلة والديون المتراكمة.



وأكَّدَت الجماهير أنَّ الاحتجاج يستهدف نموذج الملكية الحالي، بما يشمل جيم راتكليف وINEOS، معتبرين أنَّ الأخير أصبح جزءاً من تآكل قيم النادي. وشدّدت المجموعة على أنَّ الوقفة ليست بسبب نتائج المباريات، بل لإرسال رسالة قوية لمالكي النادي بضرورة التغيير وتحقيق العدالة والمساءلة في أعلى هرم الإدارة.



وكان الملياردير ورجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف قد أبرم في فبراير 2024 صفقة استحوذ من خلالها على 25٪؜ من أسهم نادي مانشستر يونايتد مقابل ( 1.59 مليار دولار) ومنحته هذه الصفقة فرصة السيطرة بشكل كامل على شؤون كرة القدم في النادي.