خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين سانت باولي وضيفه هامبورج، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبهذه النتيجة رفع سانت باولي رصيده إلى (13) نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع هامبورج رصيده إلى (18) نقطة في المركز الثالث عشر.