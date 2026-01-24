خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين سانت باولي وضيفه هامبورج، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع سانت باولي رصيده إلى (13) نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع هامبورج رصيده إلى (18) نقطة في المركز الثالث عشر.
The match between St. Pauli and its guest Hamburg ended in a goalless draw yesterday, in the 19th round of the German football league.
With this result, St. Pauli raised its tally to (13) points in sixteenth place, while Hamburg increased its total to (18) points in thirteenth place.