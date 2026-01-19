تُوِّج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه على نظيره المغربي بهدف قاتل، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط.

هدف مُلغى للسنغال

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً، بعدما ألغى حكم اللقاء هدفاً لصالح منتخب السنغال في الدقيقة 90+3، بداعي ارتكاب خطأ على الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، إذ أطلق صافرته قبل دخول الكرة إلى الشباك.

ركلة جزاء تشعل الاحتجاجات

وقبل ثوانٍ من نهاية الوقت الأصلي، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو، إثر شد من اللاعب السنغالي الحاج ماليك ضيوف على المهاجم المغربي إبراهيم دياز.

واعترض لاعبو المنتخب السنغالي على القرار، وانسحبوا من أرضية الملعب احتجاجاً، قبل أن يتدخل نجم النصر ساديو ماني ويقنع زملاءه بالعودة لاستكمال اللقاء بعد توقف دام عدة دقائق.

ميندي يتصدى ويُبقي الأمل

وتقدم إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها بطريقة «بانينكا» في منتصف المرمى، إلا أن حارس مرمى الأهلي إدوارد ميندي نجح في التصدي لها، ليُبقي آمال «أسود التيرانغا» قائمة.

هدف قاتل في الوقت الإضافي

واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين، وفي الدقيقة 94، نجح منتخب السنغال في تسجيل هدف الفوز، بعدما أطلق بابي جاي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس الهلال ومنتخب المغرب ياسين بونو.

لقب ثانٍ للسنغال وغياب مغربي

ويُعد هذا التتويج هو الثاني في تاريخ منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية، بعد لقبه الأول عام 2021 على حساب منتخب مصر، فيما يواصل منتخب المغرب غيابه عن منصة التتويج القارية لنحو 50 عاماً.