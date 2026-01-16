كشف تقرير صحفي اهتمام نادي غلطة سراي التركي بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة «haberler» التركية، عرض وكيل اللاعبين الشهير جورج غاردي على إدارة غلطة سراي اسم عمر مرموش، في ظل عدم مشاركته أساسياً مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن بطل الدوري التركي في الموسم الماضي يستعد لتقديم عرض رسمي إلى مانشستر سيتي، من أجل استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

موقف مرموش

وأشارت إلى أن النجم المصري يرحب بفكرة الرحيل المؤقت بحثاً عن دقائق لعب أكثر، لكنه يمنح الأولوية للاستمرار في الدوري الإنجليزي، خصوصاً في ظل اهتمام أستون فيلا وتوتنهام بالحصول على خدماته.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي مطلع العام الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 40 مباراة بقميص «السماوي»، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.