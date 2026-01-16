يستهدف نادي الهلال التعاقد مع مهاجم نادي ستاد رين الفرنسي محمد قادر ميتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الهلال على استعداد لتقديم عرض مالي كبير إلى إدارة رين، من أجل ضم المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت الصحيفة أن الهلال يواجه منافسة من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع قادر ميتي، الذي خاض 30 مباراة بقميص ستاد رين، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وأشارت إلى أن إدارة نادي رين ترغب في تمديد عقد اللاعب، الذي يمتد حالياً حتى عام 2028، إلا أنها قد تضطر إلى تقبّل احتمالية رحيله في ظل الاهتمام السعودي والإنجليزي المتزايد.

وتُقدَّر القيمة السوقية لمهاجم رين الفرنسي بنحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».