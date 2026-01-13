برشلونة يحذف بيان صفقة كانسيلو.. ما السبب؟

حذف نادي برشلونة الإسباني بيان التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الهلال، البرتغالي جواو كانسيلو، والذي كان من المقرر انضمامه إلى الفريق الكتالوني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.





وكان برشلونة قد أعلن، اليوم (الثلاثاء)، استعارة كانسيلو من الهلال حتى نهاية الموسم، مشيراً إلى أن اللاعب سيرتدي القميص رقم (2)، قبل أن يقوم بحذف جميع المنشورات المتعلقة بالصفقة من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من موقعه الإلكتروني، دون إصدار أي توضيح رسمي.



سبب الحذف وفق الصحافة الإسبانية

وبحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن سبب حذف البيان يعود إلى عدم اكتمال مستندات الصفقة بشكل رسمي بين برشلونة ونادي الهلال، ما دفع النادي الكتالوني إلى التراجع مؤقتاً عن الإعلان.



مصير الصفقة

وأوضحت الصحيفة ذاتها، نقلاً عن مصادر داخل النادي الكتالوني، أن المسألة مجرد إجراء إداري، وأنها مسألة وقت فقط قبل وصول جميع الأوراق اللازمة الخاصة بالانتقال الدولي للظهير البرتغالي، وإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن كانسيلو توجه بالفعل إلى مكاتب برشلونة من أجل توقيع العقد.

من جانبها، ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادي الهلال طلب وثيقة إضافية في اللحظات الأخيرة، وقد قام برشلونة بإرسالها بالفعل، وينتظر حالياً الرد النهائي من النادي السعودي لاستكمال إجراءات التعاقد.