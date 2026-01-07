أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026 عن مواجهات سهلة لحامل اللقب برشلونة ووصيفه ريال مدريد.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة راسينغ سانتاندير، فيما يلتقي ريال مدريد مع ألباسيتي بالومبي، وهما فريقان ينشطان في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

- ديبورتيفو لاكورونيا × أتلتيكو مدريد

- راسينغ سانتاندير × برشلونة

- كولتورال ليونيسا × أتلتيك بلباو

- ألباسيتي بالومبي × ريال مدريد

- بورغوس × فالنسيا

- ريال بيتيس × إلتشي

- ريال سوسيداد × أوساسونا

- ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو

برشلونة يتصدر قائمة المتوجين

ويتصدر برشلونة قائمة أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 32 لقباً، يليه أتلتيك بلباو بـ24 لقباً، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ20 لقباً.