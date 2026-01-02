كشف تقرير صحفي تطوراً مفاجئاً بشأن احتمالية انتقال النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، يرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027، ويتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ نحو 350 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يجعل الدوري السعودي إحدى الوجهات القليلة أمامه في حال غادر «الريدز».

تراجع الاهتمام السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن تحسّن علاقة صلاح بمدربه الهولندي آرني سلوت أسهم في تراجع اهتمام الأندية السعودية بضمه في الوقت الحالي.

تغيّر إستراتيجية الأندية الكبرى

وأضاف التقرير أن الأندية السعودية الكبرى باتت ترى أن فرص التعاقد مع صلاح في يناير ضئيلة، ورغم أنه سيظل مكسباً ثميناً للدوري، إلا أن التعاقد مع نجوم أصغر سناً يُظهر توجهاً نحو الابتعاد عن النجوم الكبار.

الباب لم يُغلق

وأوضحت أن اسم محمد صلاح قد ارتبط في وقت سابق بإمكانية الانتقال إلى الهلال أو القادسية ونيوم، إلا أن الباب لم يُغلق بشكل نهائي، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل، التي أكد فيها أن «محمد صلاح مرحب به» في دوري روشن.