أعلن وزير الرياضة الغابوني سيمبليس ديزير مامبولا 3 قرارات صارمة عقب وداع منتخب بلاده منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب من دور المجموعات.

خسائر متتالية وأداء مخيب

وتكبد منتخب الغابون 3 هزائم متتالية في مشواره بالبطولة، إذ خسر أمام الكاميرون (1-0)، ثم سقط في مواجهة مثيرة أمام موزمبيق (3-2)، قبل أن يُهزم مجدداً بالنتيجة نفسها أمام ساحل العاج.

وشهدت الجولة الختامية غياب قائد المنتخب بيير إيمريك أوباميانغ بسبب الإصابة، ما زاد من معاناة الفريق.

3 قرارات نارية

وقال وزير الرياضة الغابوني في تصريحات صحفية: «بالنظر إلى الأداء المخزي للمنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالنظر إلى الآثار المتعددة التي تتعارض تماماً مع قيم الأخلاق والقدوة التي تدعو إليها الجمهورية، قررت الحكومة ما يلي: حل الجهاز الفني وتعليق نشاط المنتخب الوطني حتى إشعار آخر، إلى جانب استبعاد اللاعبين برونو إيكويل مانغا، وبيير إيمريك أوباميانغ من المنتخب».

وأضاف مامبولا: «علاوة على ذلك، تدعو الحكومة الاتحاد الغابوني لكرة القدم إلى تحمّل كامل مسؤولياته تجاه ما حدث».

أوباميانغ يرد

من جانبه، رد بيير إيمريك أوباميانغ قائلاً: «مشكلات المنتخب أعمق بكثير من مجرد مشكلاتي الشخصية».