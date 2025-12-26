رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فكرة الانضمام إلى نادي فنربخشة التركي.

وبحسب ما أوردته صحيفة «صباح سبور» التركية، عقد مسؤولو النادي اجتماعاً مع وكيل أعمال صلاح الاثنين الماضي لمناقشة إمكانية التعاقد معه.

الدوري السعودي وجهة محتملة

وأشار التقرير إلى أن الرد كان سلبياً، حيث أكد وكيل الأعمال رامي عباس: «إما أن يبقى في ليفربول أو يذهب إلى الدوري السعودي».

وفقد محمد صلاح مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول بسبب تراجع مستواه إلى جانب خلافات مع المدرب آرني سلوت.

أرقام صلاح

وشارك النجم المصري في 20 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ويشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.