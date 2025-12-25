حقق منتخب الكاميرون فوزاً صعباً على نظيره الغابوني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

سجل إيتا إيونغ هدف الكاميرون الوحيد في الدقيقة السادسة، بعدما كسر مصيدة التسلل مستفيداً من تمريرة بريان مبومو، وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

الأداء والإحصاءات

رغم الهزيمة، كان المنتخب الغابوني الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة 54%، وأطلق 14 تسديدة، منها 3 فقط على المرمى.

في المقابل، سدد منتخب الكاميرون 13 تصويبة خلال اللقاء، منها 3 أيضاً بين القائمين والعارضة.

ويقع المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة بالبطولة القارية، رفقة كوت ديفوار والغابون وموزمبيق.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير القادم، بمشاركة 24 منتخباً.