حرص أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، على مؤازرة نجله لوكا خلال مباراة الجزائر والسودان، اليوم (الأربعاء)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، وانتهت بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة.

حارس مرمى خيتافي لوكا زيدان، الذي يحمل أصولاً جزائرية من والده، حصل في سبتمبر الماضي على الجنسية الرياضية الجزائرية ليُمثل منتخب الخضر بدلاً من فرنسا.

أداء مشرف تحت أنظار الأب

وشارك لوكا أساسياً في تشكيلة الجزائر أمام السودان، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة، تحت أنظار والده زين الدين زيدان الذي سانده من المدرجات.