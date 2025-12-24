حقق بشكتاش فوزًا ثمينًا خارج أرضه بالتغلب على فنربخشة بنتيجة (2-1) اليوم، في مباراة كلاسيكية ضمن منافسات دور الـ16 لكأس تركيا لكرة القدم.



وتقدم بشكتاش بهدف لاعبه التشيكي فاتسلاف تشيرني في الدقيقة (33)، وأدرك فنربخشة التعادل بهدف نجمه الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة (43) من ركلة جزاء.



وانتزع الضيوف الفوز بهدف ثانٍ سجله تشيرني في الدقيقة (91)، ليحقق أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة الثالثة، بينما تغلب كوجالي سبور على إرزورو مسبور بنتيجة (3-1) في إطار المجموعة نفسها بوقت سابق.



وتقام منافسات دور الـ16 بكأس تركيا بنظام ثلاث مجموعات يتأهل منها الأول والثاني مباشرة لدور الثمانية، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.