حقق منتخب نيجيريا فوزاً ثميناً على منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على إستاد فاس في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ(35)، المقامة في المغرب حتى 18 يناير القادم.



وتقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة (36) عن طريق سيمي أجاي من ضربة رأسية، ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة (50) نجح منتخب تنزانيا في تعديل النتيجة عن طريق تشارلز ممومبوا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأعاد أديمولا لوكمان التقدم لنيجيريا في الدقيقة (53).



وحصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة متصدراً مجموعته الأولى، في انتظار نتيجة مواجهة منتخب تونس أمام منتخب أوغندا التي تقام اليوم.



ويواجه منتخب نيجيريا في الجولة الثانية نظيره منتخب تونس، بينما يلعب منتخب تنزانيا أمام منتخب أوغندا يوم السبت القادم.