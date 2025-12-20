افتُتحت الجولة الـ(17) من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل.



وسجل نيوكاسل أولاً عبر المهاجم الألماني فولتماده في الدقيقتين الـ4 و20 من الشوط الأول، ليعود تشيلسي عن طريق المدافع الإنجليزي ريس جيمس في الدقيقة (49)، والمهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة (66) من الشوط الثاني.



وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل نيوكاسل للنقطة الـ(23) في المركز الـ(11)، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع بـ(29) نقطة.