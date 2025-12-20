يخوض نيوكاسل يونايتد اختباراً صعباً على أرضه ووسط جماهيره، عندما يستضيف تشيلسي، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «سانت جيمس بارك».

نيوكاسل يطمع في نقاط اللقاء

ويأمل نيوكاسل في حصد نقاط المباراة الثلاث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي، بعد الهزيمة أمام سندرلاند بهدف دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 22 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و 4 تعادلات مقابل 6 هزائم.

تشيلسي يسعى لمواصلة الانتصارات

على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي المباراة منتشياً بفوزه الأخير على إيفرتون بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 28 نقطة، متأخراً بثماني نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب.