أوضح الإعلامي كيث داوني، عبر شبكة «سكاي سبورتس»، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرر منح الأندية الأوروبية استثناء يسمح لها بالاحتفاظ باللاعبين المشاركين مع منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها من 21 ديسمبر لغاية الأحد 18 يناير 2026 في المملكة المغربية، حتى منتصف ديسمبر بدلا من إجبار نجوم الدوريات الأوروبية على الرحيل فور استدعائهم من قبل منتخبات بلادهم. وقال: «إن هذا القرار يهدف إلى منح الأندية مرونة أكبر في التشكيل خلال الموسم المحلي، خصوصا مع ضغط المباريات والبطولات، ولتفادي التأثير السلبي لإقامة البطولة القارية أثناء سريان الموسم»، مشيراً إلى أن القرار يشمل أبرز النجوم الأفارقة في الدوريات الأوروبية، مثل محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، وبريان مبيومو (مانشستر يونايتد)، حيث يسهم بقاء هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم في تعزيز الأداء الفني والبدني للفرق قبل التحاقهم بمنتخباتهم.



وأضاف: «وجود اللاعبين في أنديتهم حتى 15 ديسمبر يمكن المدربين من الاعتماد على خبراتهم في مباريات حاسمة، ويساهم في استقرار الفرق وتحقيق التوازن بين الالتزامات القارية والمحلية».