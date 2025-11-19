ترمب يمازح رونالدو: ابني سيحترمني أكثر بسببك

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائد نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، خلال خطابه في حفل العشاء الفاخر الذي أقامه بالبيت الأبيض لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترمب: «ابني من أشد المعجبين بك، وأعتقد أنه سيحترمني أكثر قليلاً الآن، فقط لأنني قدمتك له».

ودية محتملة بين البرتغال وأمريكا

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن المنتخبين البرتغالي والأمريكي سيلعبان مباراة ودية بأتلانتا في مارس 2026، قبل كأس العالم للرجال التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي حال تم تنظيم هذه المباراة، وشارك فيها رونالدو، ستكون هذه هي أول مباراة له في الولايات المتحدة منذ عام 2014.

مونديال 2026 الأخير لرونالدو

وصرح كريستيانو رونالدو أخيراً أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له مع منتخب البرتغال، نظراً لتقدمه في العمر، حيث سيبلغ 41 عاماً حينها.

وانضم النجم البرتغالي إلى النصر مطلع عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك الحين، خاض رونالدو 116 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 103 أهداف وقدم 21 تمريرة حاسمة.

منافسة قوية على لقب هداف دوري روشن

ويتقاسم رونالدو المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم مع لاعب الخليج جوشو كينغ، برصيد 9 أهداف لكل منهما، ومتأخراً بفارق هدف واحد عن زميله في الفريق جواو فيليكس الذي يتصدر الترتيب.