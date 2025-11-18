أعلن النجم الإسباني كارلوس ألكاراز غيابه رسمياً عن نهائي كأس ديفيز بعد إصابة عضلية تعرّض لها في أوتار الفخذ الخلفية في الساق اليمنى. الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت وجود وذمة عضلية نتيجة إجهاد قوي، ما جعل الجهاز الطبي يوصي بشكل واضح بعدم المخاطرة حفاظاً على سلامته ومنعاً لتطور الإصابة إلى تمزّق قد يبعده لفترة أطول.



ألكاراز شعر بآلام واضحة خلال مشاركته في نهائي بطولة الـATP Finals أمام يانيك سينر، إذ ظهر عليه الانزعاج في التحركات الجانبية، قبل أن تتأكد الإصابة لاحقاً بالرنين المغناطيسي. ورغم محاولات الفريق التدريبي وضع برنامج استشفاء سريع، إلا أن الوقت لم يكن كافياً للوصول إلى جاهزية تنافسية تضمن أداءً طبيعياً في بطولة شديدة الضغط مثل كأس ديفيز.



وفي بيانه، عبّر ألكاراز عن حزنه الشديد لعدم قدرته على تمثيل إسبانيا، مؤكّداً أنه كان يتطلع لإنهاء الموسم مع المنتخب، لكنه "لا يريد اتخاذ قرار متهور قد يضر بمسيرته على المدى الطويل".



غيابه يشكّل ضربة قوية للمنتخب الإسباني الذي كان يعوّل على وجوده لاعباً أساسياً، إلا أن القرار يبدو منطقياً في ظل طبيعة الإصابة وحاجة اللاعب للراحة قبل بدء موسم 2026.