ذكرت صحيفة «Foot Mercato» الفرنسية أن نادي «ريال مدريد» لم يعد مهتماً بالتعاقد مع إبراهيما كوناتي في الصيف المقبل. وأوضحت الصحيفة أن «النادي الملكي» يبدو أنه فَقَد اهتمامه بالصفقة، بسبب تراجع مستوى المدافع هذا الموسم، كما أنه يدفع بقوة نحو التعاقد مع دايوت أوباميكانو لاعب «بايرن ميونخ».



في المقابل، يواصل «باريس سان جيرمان» التحرك لضم كوناتي، ويُقال إنه بدأ بالفعل محادثات معه، ويرى «النادي الباريسي» أن المدافع سيكون إضافة ممتازة.



ومن ناحية أخرى، أصبحت في «ليفربول»، وضعية كوناتي واضحة الآن، فالعرض الموجود على الطاولة هو الأخير الذي يقدمه «الريدز»، الذين يعتبرون أنهم كانوا أسخياء جداً مع اللاعب الفرنسي، الذي أرسل إشارات عدة باهتمامه بـ«ريال مدريد» خلال الأشهر الماضية، بينما يواصل مغازلة «صخرة دفاع» منتخب فرنسا.