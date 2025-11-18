فاز النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الإثنين، بالنسخة 17 لجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا.



وحقق حكيمي البالغ من العمر 26 عاماً الجائزة التي تقدمها صحيفة «المنتخب المغربية» للعام الثاني على التوالي، متفوقاً في سباق هذا العام على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الذي حل ثانياً، وخلفهما الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثالث.



وحل في المركز الرابع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي، يليه المغربي أسامة لمليوي لاعب نهضة بركان، ثم فيستون ماييلي مهاجم الكونغو الديمقراطية وبيراميدز المصري، بينما جاء المصري الآخر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز السابع.



وحل السنغالي بابا سار لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المركز الثامن، يليه الكاميروني فرانك إنجيسا لاعب وسط نابولي الإيطالي، بينما أكمل بيف بيسوما لاعب وسط منتخب مالي ونادي توتنهام، قائمة العشرة الأوائل.



وأعلنت الصحيفة المغربية أنه شارك في التصويت 57 مندوباً إعلامياً يمثلون صحف ووسائل الإعلام الأفريقية، إضافة إلى عدد من الخبراء والنقاد الدوليين لمؤسسات إعلامية أوروبية تهتم بالكرة الأفريقية مثل صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، ويمثلها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، ووكالة الأنباء الفرنسية، وصحيفتي ليكيب وفرانس فوتبول الفرنسيتين، ورئيس رابطة النقاد الرياضيين في البرتغال.



وحقق أشرف حكيمي 5 ألقاب محلية وقارية مع فريقه باريس سان جيرمان، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الفرنسي، ليجد النجم المغربي نفسه بين العشرة الأوائل في الجائزة الأكبر «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم التي حققها زميله في باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي.



ويتنافس حكيمي أيضاً مع صلاح وفيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إذ سيقام الحفل في المغرب مساء الأربعاء المقبل.