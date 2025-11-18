تستضيف العاصمة المصرية القاهرة بطولة العالم للكاراتيه خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة المصرية ممثلة في الاتحاد المصري للكاراتيه، بإستاد القاهرة الدولي.



وسيشارك في هذه البطولة العالمية التي تستمر لمدة 4 أيام نحو 88 دولة من مختلف قارات العالم.



وتُعدّ هذه البطولة أول نسخة تُنَظَّم بعد فصل بطولات العالم للكاراتيه إلى منافسات فردية وأخرى للفرق، في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى المنافسة وتعزيز انتشار لعبة الكاراتيه عالمياً.



يُذكر أن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي العالمي تأتي بعد غياب 38 عاماً.