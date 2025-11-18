ضمن المنتخب الهولندي، وصيف بطل كأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات، مكانه في نهائيات 2026 بفوزه السهل 4-صفر على ضيفه منتخب ليتوانيا أمس (الإثنين)، ليتصدر المجموعة السابعة.



وكان من الممكن أن يكون فارق الأهداف أكبر في ظل سيطرة هولندا، لكن النتيجة ضمنت للمنتخب الهولندي إنهاء التصفيات بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني.



وضع تيجاني ريندرز هولندا في المقدمة في الشوط الأول قبل أن يسجل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف سريعة في الشوط الثاني عن طريق كودي خاكبو وتشافي سيمونز ودونيل مالين.



وأنهى المنتخب الهولندي مشواره في التصفيات برصيد 20 نقطة، بينما حصل منتخب بولندا على 17 نقطة بعد فوزه الصعب 3-2 خارج أرضه على مالطا.



افتتح ريندرز التسجيل في الدقيقة 16 عندما استدار بشكل حاد لينهي تمريرة فرينكي دي يونج في الشباك.



وكان قد تم استبعاد ريندرز من التشكيلة الأساسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام بولندا في وارسو يوم الجمعة الماضي، وتم تفضيل جاستن كلويفرت في دور لاعب الوسط المهاجم، بحسب «رويترز».



لكن كلويفرت غاب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، ما منح ريندرز فرصة تذكير الجميع بمستواه المميز.



وكاد ريندرز يضيف الهدف الثاني مع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، إذ انطلق عبر وسط الملعب وسدد كرة بالقدم اليمنى غيرت اتجاهها وارتطمت بالقائم.



وجاءت ثلاثة أهداف في غضون أربع دقائق أولها في الدقيقة 58 عندما سجل خاكبو ركلة جزاء تم منحها بعد أن أظهر فحص حكم الفيديو المساعد أن أرتيميوس توتيسكيناس لمس الكرة بأطراف أصابعه أثناء ارتقائه لأعلى في التحام هوائي مع ماتياس دي ليخت.



وسجل سيمونز الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 60 من المباراة، بعد أن راوغ اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة قوية لم تمنح حارس المرمى إدفيناس جيرتموناس أي فرصة للتصدي لها.



وبعد دقيقتين من ذلك، انطلق مالين من خط منتصف الملعب في هجمة مرتدة وأظهر سرعة كبيرة ليتفوق على المدافعين الذين يلاحقونه ويسدد الكرة بقوة في المرمى بقدمه اليسرى.



وستكون نهائيات العام القادم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة هي المشاركة رقم 12 لهولندا في كأس العالم. وكان المنتخب الهولندي قد خسر النهائي في نسخ 1974 و1978 و2010.