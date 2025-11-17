أعلن نادي برشلونة الإسباني عودته رسميا للعب على ملعبه التاريخي «كامب نو» بعد غياب فترة طويلة بسبب أعمال التجديد والتطوير.

وقال النادي في بيان أصدره عبر موقعه الإلكتروني: «يستضيف ملعب كامب نو يوم السبت 22 نوفمبر المباراة القادمة للفريق في الدوري الإسباني، والتي ستجمع برشلونة وأتلتيك بلباو».

وأشار البيان إلى أن هذه العودة تأتي بعد الحصول على رخصة تشغيل جديدة من السلطات المختصة، ما يتيح للنادي زيادة السعة الجماهيرية للملعب إلى نحو 45 ألف متفرج.

انتظار الموافقة الأوروبية

وفيما يتعلق بمباريات دوري أبطال أوروبا، أفاد النادي أنه يعمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتمكين الفريق من اللعب على ملعب «كامب نو» في المباراة القادمة ضد آينتراخت فرانكفورت.

وأكد البيان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، لكن النادي لم يحصل بعد على الموافقة النهائية لاستضافة مواجهة فرانكفورت.