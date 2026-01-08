أكد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، البرتغالي ديكو، أن ناديه يضع اللمسات الأخيرة على صفقة ضم الظهير الأيمن لنادي الهلال، جواو كانسيلو، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال ديكو، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «نحن بصدد إنهاء إجراءات صفقة كانسيلو، لم يخضع اللاعب للفحوصات الطبية بعد، لكنه سيسافر إلى برشلونة قريباً، سنحسم الصفقة».

تفاصيل العرض الكتلوني

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة طلب استعارة كانسيلو حتى نهاية الموسم، مع تحمّل جزء من راتبه، في ظل رغبة اللاعب بالعودة إلى صفوف «البلوغرانا»، رغم توصل إنتر ميلان إلى اتفاق شفهي مع نادي الهلال.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط جواو كانسيلو بعقد مع نادي الهلال يمتد حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».