أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب قائد المنتخب كيليان مبابي عن المباراة القادمة أمام أذربيجان في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، المقررة الأحد القادم، وذلك بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: «لا يزال مبابي يعاني من التهاب في الكاحل الأيمن، وسيخضع لفحوصات اليوم في مدريد».

وقد قاد مبابي منتخب «الديوك» للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد أن سجل هدفين في فوز فرنسا الكبير على أوكرانيا برباعية نظيفة، أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية.

موقف مبابي من مواجهة إلتشي

ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن استبعاد مبابي من مواجهة أذربيجان جاء كإجراء احترازي في ظل ضمان منتخب فرنسا التأهل إلى المونديال، وسيكون اللاعب جاهزاً للمشاركة مع ريال مدريد في المباراة القادمة ضد إلتشي في الدوري الإسباني، المقررة يوم الأحد 23 نوفمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيبدأ تدريباته مع لاعبي ريال مدريد غير الدوليين في أقرب وقت ممكن، استعدادًا لمباريات الفريق القادمة.