خطف فريق مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً من مضيفه توتنهام بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

افتتح بريان مبيومو التسجيل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 32، برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من أماد ديالو. وفي الدقيقة 84، تمكن البديل ماتياس تيل من إدراك التعادل لتوتنهام بتسديدة قوية اصطدمت بقدم مدافع مانشستر يونايتد، ماتياس دي ليخت، وسكنت الشباك.

هدفان في الوقت القاتل

واصل توتنهام ضغطه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، عندما حول البرازيلي ريتشارليسون تسديدة ويلسون أودوبيرت إلى الشباك بلمسة سريعة.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى فوز توتنهام، ارتقى ماتياس دي ليخت عالياً في الدقيقة الأخيرة ليحول عرضية برونو فيرنانديز من ركلة ركنية إلى داخل الشباك، مدركاً التعادل للشياطين الحمر.

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقاً بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السابع.