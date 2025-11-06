يسعى نادي غلطة سراي التركي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب الصحفي التركي زكي أوزوندروكان، فإن غلطة سراي على تواصل مع ميسي لضمّه لمدة أربعة أشهر فقط، مقابل راتب يصل إلى 10 ملايين يورو عن تلك الفترة.

وأثار الخبر ضجة كبيرة في عالم كرة القدم، وأطلق مشجعو غلطة سراي حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالت التعليقات مثل: «ميسي، تعال إلى غلطة سراي».

ورغم أن الدوري التركي جذب في الآونة الأخيرة بعض النجوم البارزين مثل فيكتور أوسيمين وليروي ساني، إلا أن ميسي سيكون بلا شك «صفقة القرن» في كرة القدم التركية، حال إتمام التعاقد.

يُذكر أن ميسي جدد عقده أخيراً مع نادي إنتر ميامي حتى 2028، وتُقدر قيمته السوقية بـ18 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

ومنذ انضمامه إلى النادي الأمريكي في 2023، لعب ميسي 84 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 74 هدفاً وقدم 37 تمريرة حاسمة.