يسعى نادي غلطة سراي التركي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وبحسب الصحفي التركي زكي أوزوندروكان، فإن غلطة سراي على تواصل مع ميسي لضمّه لمدة أربعة أشهر فقط، مقابل راتب يصل إلى 10 ملايين يورو عن تلك الفترة.
وأثار الخبر ضجة كبيرة في عالم كرة القدم، وأطلق مشجعو غلطة سراي حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالت التعليقات مثل: «ميسي، تعال إلى غلطة سراي».
ورغم أن الدوري التركي جذب في الآونة الأخيرة بعض النجوم البارزين مثل فيكتور أوسيمين وليروي ساني، إلا أن ميسي سيكون بلا شك «صفقة القرن» في كرة القدم التركية، حال إتمام التعاقد.
يُذكر أن ميسي جدد عقده أخيراً مع نادي إنتر ميامي حتى 2028، وتُقدر قيمته السوقية بـ18 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».
ومنذ انضمامه إلى النادي الأمريكي في 2023، لعب ميسي 84 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 74 هدفاً وقدم 37 تمريرة حاسمة.
The Turkish club Galatasaray is seeking to sign Argentine star Lionel Messi, captain of the American team Inter Miami.
According to Turkish journalist Zeki Özundurkan, Galatasaray has been in contact with Messi to sign him for just four months, for a salary of up to 10 million euros for that period.
The news has caused a huge stir in the football world, and Galatasaray fans have launched a wide campaign on social media, with comments like: "Messi, come to Galatasaray."
Although the Turkish league has recently attracted some prominent stars like Victor Osimhen and Leroy Sané, Messi would undoubtedly be the "deal of the century" in Turkish football if the contract goes through.
It is worth mentioning that Messi recently renewed his contract with Inter Miami until 2028, and his market value is estimated at 18 million euros, according to the "Transfermarkt" website.
Since joining the American club in 2023, Messi has played 84 matches in various competitions, scoring 74 goals and providing 37 assists.