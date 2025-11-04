فضيحة في باريس.. بايرن ميونيخ يتهم الشرطة الفرنسية بإهانة جماهيره

تقدم نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم باحتجاج قانوني ضد ما عدّه «إجراءات أمنية مفرطة بحق جماهيره» في باريس خلال المواجهة المرتقبة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب.



وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي الثلاثاء: «إجراءات غير مسبوقة من شرطة باريس».



وتقدم النادي البافاري بالفعل باحتجاج خلال اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعد أن قررت الشرطة دون إنذار مسبق تجميع الحافلات الـ15 الخاصة بجماهير بايرن ميونيخ في محطة تحصيل رسوم على الطريق السريع خارج العاصمة الفرنسية، على أن يتوجه بعدها مشجعو الفريق الألماني، البالغ عددهم 750 مشجعاً، إلى ملعب حديقة الأمراء تحت حراسة الشرطة وقبل 4 ساعات من انطلاق المباراة.



وذكر بايرن في بيان «أن المرافق الصحية هناك غير كافية بالمرة، حيث لا يوجد سوى مرحاض واحد ولا تتوفر أطعمة أو مشروبات، علاوة على ذلك، فإن معاملة الجماهير تنتهك جميع المعايير» طبقاً لـ«فرانس برس».



وتم تحديد الـ 11:00 من صباح الأربعاء موعداً لجلسة استماع قضائية في باريس بناء على طلب بايرن ميونيخ.