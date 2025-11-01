أكد مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو أنه طوى صفحة الخلاف الذي نشب بينه وبين نجم الفريق فينيسيوس جونيور خلال استبداله في مواجهة برشلونة الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال ألونسو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: «عقدنا يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً مع جميع اللاعبين بعد يومين من الراحة، وكان الاجتماع مثالياً. تحدث فينيسيوس من قلبه وبصدق، وكنت راضياً جداً عن ذلك».

وأضاف المدرب الإسباني: «منذ تلك اللحظة انتهى الأمر بالنسبة لي، ولن تكون هناك أي عواقب، قدمت التوضيحات الكافية، وتركيزنا الآن بالكامل على مباراة الغد».

ماذا حدث في الكلاسيكو؟

وكان فينيسيوس هدد مدربه تشابي ألونسو بمغادرة الفريق، بعد قرار استبداله خلال مباراة الكلاسيكو، حيث غادر ملعب المباراة في الدقيقة 71، ليحل مكانه مواطنه رودريغو. ووفقاً لشبكة «DAZN»، بدا فينيسيوس مستغرباً من قرار ألونسو، وقال بدهشة: «أنا؟ مستر! أنا؟»، مطالباً مدربه بتفسير قراره.

ورد ألونسو من بعيد قائلاً: «هيا يا فيني، يا رجل!»، فيما تجنب اللاعب مصافحة مدربه، واستمر في التعبير عن غضبه قائلاً: «دائماً أنا! سأرحل عن الفريق! سأرحل، أفضل، سأرحل!» قبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس، ثم عاد لاحقاً إلى مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من التوتر، نجح ريال مدريد في حسم الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف، إذ سجل كيليان مبابي وجود بيلينغهام هدفي «الملكي»، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد.