أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم (الخميس)، طبيعة إصابة نجمه ديزيريه دويه ومدة غيابه عن الملاعب.

وتلقى سان جيرمان ضربة موجعة أمام لوريان أمس في الدوري الفرنسي، بإصابة ديزيريه دويه مجدداً، بعد أن بدأ في استعادة مستواه تدريجياً منذ عودته ضد ستراسبورغ في 10 أكتوبر الجاري.

وفي الدقيقة 61 من المباراة، أمسك دويه بفخذه الأيمن وغادر أرض الملعب، فيما عكست تعابير وجهه القلق من احتمال غيابه لفترة طويلة.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «تعرض ديزيريه لإصابة في عضلة الفخذ الأيمن أمام لوريان، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع».

تعادل محبط لباريس سان جيرمان

وتعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه لوريان بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي (ليغ 1).

ويعد هذا التعادل الثالث للفريق في آخر 4 مباريات، ما يهدد صدارته لجدول الترتيب. حيث جمع الفريق 21 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط على موناكو صاحب المركز الثاني، الذي حقق الفوز في آخر مباراتين.