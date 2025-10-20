هوليماند يسعى للحفاظ على سجل ليفركوزن أمام بطل أوروبا

سيتعرض سجل المدير الفني لباير ليفركوزن كاسبر هوليماند، الخالي من الهزائم، لاختبار جديد هو الأقوى حتى الآن، وذلك حينما يواجه باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، غداً (الثلاثاء).



كان هوليماند قد تولى تدريب أبطال الدوري الألماني 2024، خلفاً للهولندي إيرك تن هاغ في مرحلة مبكرة من الموسم الحالي ولم يخسر في أي من المباريات السبع التي خاضها في كل البطولات.



ويحتل ليفركوزن المركز الخامس في الدوري الألماني وبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع كوبنهاغن الدنماركي وإيندهوفن الهولندي، فيما حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة حتى الآن بعد فوزه على أتالانتا وبرشلونة.



وقال هوليماند للصحفيين اليوم (الإثنين): «باريس سان جيرمان واحد من أفضل الفرق في العالم، لكن لدينا ثقة في أدائنا وقدرتنا على السيطرة في أجزاء من المباراة، نريد أن نقدم أفضل أداء لنا». طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.



ورفض المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفس وضع مزيد من الضغط على هوليماند واللاعبين، لكنه يأمل في أن تكون تلك المباراة مفيدة للفريق.



وقال رولفس عبر قناة «زد دي إف»: «بالنسبة لنا فريقنا شاب ويمكننا التعلم كثيراً من تلك المباراة، ببساطة نريد مواصلة تطورنا مثلما فعلنا في الأسابيع الماضية وسنرى نتائج ما حققناه».



وبغض النظر عن قوة باريس، يواجه ليفركوزن ظروفاً معقدة في ظل إصابة كل من مالك تيلمان ولوكاس فاسكيز وناثان تيلا.



ولم يتم تسجيل الثنائي يوناس هوفمان ومارتن تيرير، اللذين قدما أداءً جيداً في الفوز على ماينز 4-3 بالدوري الألماني أمس الأول (السبت)، في قائمة الفريق بمرحلة الدوري بأبطال أوروبا.



وعاد المهاجم باتريك تشيك والمدافع جاريل كوانساه إلى تدريبات الفريق اليوم (الاثنين)، لكن مشاركتهما لم تتقرر بعد.



وقال هوليماند: «سنرى ما سيحدث غداً، الأمور تتحسن كل يوم، لكن لا يوجد شيء واضح حتى الآن».