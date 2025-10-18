الأهلي المصري يبدأ «حقبة توروب» بانتصار قاري

استهل الأهلي المصري مشواره تحت قيادة مدربه الجديد ييس توروب بفوزٍ ثمين خارج الديار على إيغل نوار البوروندي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب بوغومبورا الدولي، اليوم (السبت)، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، بعد عرضية قوية من محمد هاني حولها نيكولاس، مدافع الفريق البوروندي، خطأ في مرماه.

وشهدت المباراة خروج مهاجم الأهلي محمد شريف بين شوطي اللقاء، إثر إصابته في العضلة الضامة، ليحلّ بدلاً منه نيتس غراديشار.

موعد مباراة الإياب

وستقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ويكفي الأهلي التعادل بأي نتيجة لحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة.