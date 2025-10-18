ثلاثية أرجنتينوس تقربه من صدارة الدوري الأرجنتيني

فاز فريق أرجنتينوس جونيور على نيولز أولد بويز 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المجموعة الأولى بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وبذلك الفوز رفع أرجنتينوس جونيور رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ديفينسا خوستيكا، فيما توقف رصيد نيولز أولد بويز عند 11 نقطة بالمركز الرابع عشر.وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز راسينج على ألدوسيفي بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف أرجنتينوس جونيو، وسنترال كوردوبا، بينما توقف رصيد ألدوسيفي عند تسع نقاط بالمركز الخامس عشر.