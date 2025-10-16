علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على رقمه القياسي مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وسجل رونالدو هدفين في تعادل البرتغال مع المجر 2-2، أمس الأول (الثلاثاء) ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات المونديال برصيد 41 هدفاً.

وكتب رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «ليس سراً أن تمثيل المنتخب يعني لي الكثير، ولهذا أشعر بفخر كبير للوصول إلى هذا الإنجاز الفريد مع البرتغال».

وأضاف: «شكراً لكل من ساعدني على الوصول إلى هذه المرحلة، أراكم في نوفمبر لإنهاء مشوار التأهل إلى كأس العالم».

المنتخب البرتغالي كان بحاجة إلى الفوز على المجر للتأهل رسمياً إلى المونديال، لكن هدف دومينيك سوبوسلاي «القاتل» للمجر، أجّل حسم تأهل رونالدو ورفاقه.

ويتربع المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه المجر صاحب المركز الثاني، ثم يأتي المنتخب الإيرلندي ثالثاً بـ4 نقاط، ويتذيل أرمينيا الترتيب بـ3 نقاط.

وبحسب نظام التصفيات الأوروبية، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة للتأهل.