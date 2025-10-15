كشف تقرير صحفي عن صدام محتمل بين عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، وإدارة ناديه بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من تتويج اللاعب بجائزة الكرة الذهبية.

ووفقاً لشبكة «RMC» الفرنسية، فإن ديمبلي، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2028، طلب زيادة كبيرة في راتبه بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وأشارت الشبكة إلى أنه قبل بضعة أسابيع، أي قبل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، كان المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، حازماً جداً في هذا الشأن، فقد أكد أن سياسة الرواتب الجديدة في النادي ستُطبق على جميع اللاعبين، بمن في ذلك ديمبلي، حتى في حال فوزه بالجائزة المرموقة.

وأضاف كامبوس: «لن يتأثر استقرار النادي بلاعب يسعى للتميز، نحن نحرص دائماً على حماية باريس سان جيرمان، نريد دائماً اللعب الجيد والفوز بالمباريات بتطبيق هذه السياسة، يدرك الجميع أن المدرب لا يُعطي الأولوية لمكانة اللاعب أو ماضيه، ليس ماضيك هو ما يجعلك لاعباً أساسياً في باريس سان جيرمان، هذه هي سياستنا، وهي سياسة ناجحة جداً، عليك أن تُثبت كل يوم، وفي كل مباراة، أنك الأفضل، النجم هو الفريق بأكمله، هذا ما وضعناه بموافقة الإدارة».

رفض تكرار أخطاء الماضي

وأوضحت الشبكة أن إدارة باريس سان جيرمان تحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي المتعلقة بمنح بعض اللاعبين رواتب فلكية، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت معاملة الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما معاملة خاصة، على الرغم من كونه أحد المساهمين الرئيسيين في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك، لم يتمكن الحارس الإيطالي من الوصول إلى اتفاق مع النادي بشأن مطالبه المالية، ما دفعه للرحيل.