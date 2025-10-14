أكد تقرير صحفي أن لاعب نادي سانتوس، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يستهدف العودة إلى أوروبا، لتعزيز فرصه في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن نيمار عُرض على ناديي إنتر ميلان ونابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الناديين الإيطاليين رفضا التعاقد معه حينها.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بين وكيل أعمال نيمار، بيني زهافي، وكلا الناديين (نابولي وإنتر ميلان)، أصبحت أقوى من أي وقت مضى، ما دفعه إلى إعادة طرح اسم نيمار عليهما مجدداً، إلى جانب أندية أوروبية أخرى، بهدف التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت إلى أن نيمار يسعى للعودة إلى الملاعب الأوروبية من أجل إنعاش فرصه بالانضمام إلى قائمة منتخب البرازيل، والمشاركة في مونديال 2026، المقررة إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان نيمار قد انضم إلى سانتوس في يناير الماضي بعقد لمدة ستة أشهر، بعد فسخ عقده مع الهلال بالتراضي، قبل أن يمدد عقده مع النادي البرازيلي حتى ديسمبر القادم.