حقق منتخب اليابان فوزاً تاريخياً على نظيره البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) على استاد طوكيو.

أنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، سجلهما باولو هنريكي وغابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 26 و32.

وفي الشوط الثاني، قلص تاكومي مينامينو الفارق لليابان في الدقيقة 52، قبل أن يسجل فابريسيو برونو، مدافع البرازيل، هدفاً بالخطأ في مرماه، لتتعادل النتيجة.

واكتملت الريمونتادا اليابانية في الدقيقة 71، برأسية قوية من أياسي أويدا، ليحقق «الساموراي» أول انتصار في تاريخه على «السيليساو» بعد 14 لقاء.

يُذكر أن المنتخبين ضمِنا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.