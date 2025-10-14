أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ما يزيد من معاناة الفريق قبل استئناف منافسات الليغا.وقال النادي الكتالوني في بيان: «تعرّض روبرت ليفاندوفسكي لتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر».ولم يحدد برشلونة مدة غياب ليفاندوفسكي عن الملاعب، مشيراً إلى أن مدة التعافي تعتمد على سرعة استجابته للعلاج، لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» ذكرت أن اللاعب قد يغيب لفترة تتراوح بين 4و 6 أسابيع، ما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد والمقرر إقامتها في 26 أكتوبر الجاري.وبذلك، ينضم ليفاندوفسكي إلى قائمة المصابين في برشلونة، التي تضم كلاً من لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا، فيران توريس، داني أولمو، غافي، جوان غارسيا، وتير شتيغن.