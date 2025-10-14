«الكاحل» يضرب نجم توتنهام بيسوما مجدداً

شهدت مباراة مالي أمام مدغشقر حادثة مؤسفة بطلها لاعب الوسط إيف بيسوما، الذي عاد إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وبعد أن نال الضوء الأخضر للمشاركة، دخل بيسوما في الدقيقة 66 وسط تصفيق الجماهير، لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ سقط مجدداً بعد أقل من 15 ثانية فقط من دخوله أرض الملعب.الجهاز الطبي تدخّل سريعاً ليتم استبداله فوراً وسط علامات الإحباط على وجهه. وتُعد هذه النكسة ضربة موجعة لمنتخب مالي الذي كان يعوّل على عودة نجمه قبل انطلاق الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026، ما يثير تساؤلات حول جاهزيته البدنية في المرحلة القادمة.وكان بيسوما قد انتقل إلى توتنهام في صيف 2022 قادماً من برايتون وشارك مع توتنهام في الموسم الماضي في 44 مباراة في مختلف المسابقات.