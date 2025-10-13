المغرب تستضيف الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن المغرب سيستضيف ملحق التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم الشهر القادم المؤلف من 4 منتخبات.ويتأهل متصدرو المجموعات التسع بالتصفيات الأفريقية إلى النهائيات، التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في يونيو القادم، ولكن هناك أيضاً فرصة لمكان إضافي محتمل لأحد أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني في التصفيات.وستلعب المنتخبات الأربعة بطولة مصغرة في المغرب في نوفمبر القادم لتحديد منتخب واحد سيخوض الملحق العالمي في مارس القادم للحصول على مكان في الدور الأول المكون من 48 فريقاً في كأس العالم 2026.