واصل ممثل العرب (منتخب المغرب) تألقه في كأس العالم تحت 20 عاماً وتفوق على منتخب أمريكا بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آل تينينتي بمدينة رانكاغوا التشيلية ضمن لقاءات دور ربع نهائي المونديال.أحرز أهداف المغرب فؤاد زهواني (د:31)، جوشوا ويندر (هدف عكسي د:66)، جاسم ياسين (د:87)، فيما جاء هدف أمريكا عن طريق كول كامبل من ركلة جزاء (د:45+6).لم تتوقف المغامرة المغربية الرائعة في مونديال الشباب بعدما أثبت تفوقه على الولايات المتحدة الأمريكية في رانكاغوا، وشهد اللقاء سيطرة مغربية، ومن هجمة منظمة انطلق سعد الحداد من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية إلى القائم البعيد باتجاه عثمان معما تصدى الحارس للمحاولة الأولى، لكن معما بلمسة رائعة لعب الكرة لفؤاد زهواني الذي أودعها الشباك بسهولة هدفاً أول للمغرب (د:31).وضغط الأمريكيون بحثاً عن التعادل، وحصلوا على فرصة ذهبية قبل نهاية الشوط الأول عندما تعرض نولان نوريس داخل المنطقة وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسبها الحكم ركلة جزاء ليترجم كول كامبل ركلة الجزاء بنجاح (د:45+6).وفي الشوط الثاني، واصل نجوم المغرب تألقهم، ومن رمية طويلة من زهواني لداخل منطقة جزاء أمريكا تصل الكرة لياسر زابيري ويسددها في المرمى، ويغير المدافع جوشوا ويندر الكرة لتسكن الشباك هدفاً ثانياً للمغرب (د:66)، وحسم جاسم ياسين الأمور عندما أحرز الهدف الثالث بعد أن تلقى تمريرة من البديل إلياس بومسعودي ليسدد جاسم الكرة في الشباك هدفاً ثالثاً للمغرب (د:87)، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يتأهل المغرب إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه منذ 20 عاماً.