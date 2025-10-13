تأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تغلّبه بهدف دون مقابل على ضيفه منتخب جزر القمر، أمس (الأحد)، في الجولة الأخيرة بالمجموعة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.ومن تمريرة عرضية من توماس بارتي تمكن محمد قدوس من إحراز هدف منتخب غانا الوحيد (د:47).وبهذه النتيجة، يحقق منتخب غانا فوزه الثامن ويصل للنقطة 25 متصدراً منتخبات المجموعة العاشرة، فيما تلقى جزر القمر الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع.وبذلك يتأهل منتخب غانا للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه (الثانية على التوالي) بعد أعوام 2006 و2010 (بلغت ربع النهائي) و2014 و2022، وانضم المنتخب الغاني إلى أربعة منتخبات أفريقية سبق لها أن حجزت بطاقتها إلى العرس الكروي هي المغرب وتونس والجزائر ومصر.