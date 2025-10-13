نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تقريراً خاصاً في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية للحديث عن نجم الأهلي قائد منتخب الجزائر رياض محرز بعنوان «رياض محرز لم يتخلَ عن حُلم العودة إلى كأس العالم»، تطرق فيه للحديث عن النجم الخلوق رياض محرز، حيث بدأ التقرير قائلاً: «تمثل مسيرة رياض محرز إلهاماً للملايين من الجزائريين، وهو ما يشكل دافعاً في كأس العالم 2026».«أضعت التأهل إلى كأس العالم مرتين، وسنعمل المستحيل للتأهل إلى النسخة القادمة». هذه كانت كلمات القائد رياض محرز في مارس الماضي، وبعد 7 أشهر أوفى بوعده، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في مباراة حسم التأهل إلى كأس العالم FIFA 26™ أمام الصومال في مدينة وهران، ليعيد الجزائر مرةً أخرى إلى المونديال، وقال بعد المباراة: «سأبذل كل ما في وسعي لتمثيل الجزائر بأفضل صورة».تألق محرز في مونديال 2014رياض محرز ليس غريباً عن كأس العالم، فهو كان من ضمن المنتخب الجزائري الذي شارك لآخر مرة في المونديال، حينما قدم الفريق أداءً قوياً في البطولة ضد ألمانيا -التي توجت باللقب حينها- وخاض مباراة ماراثونية انتهت بالأشواط الإضافية في دور الـ16.ورغم أن محرز لم يكن قد بدأ مسيرته القوية بعد حينها، إلّا أن هذا لم يمنعه من المشاركة في المباراة الافتتاحية ضد منتخب بلجيكا، حيث كان محاربو الصحراء قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية بعد التقدم بهدف سفيان فيغولي، لكن مروان فيلايني أدرك التعادل في الدقيقة 70، قبل أن يخطف دريس ميرتينز الفوز للخصم قبل النهاية بـ10 دقائق.عرفت بعد ذلك مسيرة محرز صعوداً كبيراً وصاروخياً، فقد ساعد ليستر سيتي على تحقيق المعجزة بنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016 بتسجيله 17 هدفاً مع صناعة 10 أهداف أخرى لزملائه، وهذا مكّنه من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت رابطة اللاعبين المحترفين، وبتصويت الجماهير أيضاً، قبل أن يساعد مانشستر سيتي على نيل لقب الدوري الإنجليزي في 4 مناسبات متتالية، ولقب دوري أبطال أوروبا 2023، والعديد من البطولات الأخرى.محرز يقود الأهلي لأول لقب آسيويهذه الإنجازات لم تتوقف حينما انتقل محرز إلى الأهلي السعودي، بل ساعد فريقه الجديد على نيل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن ساهم بتسجيل 17 هدفاً (سجل 9، وصنع 8) في 13 مباراة فقط، مؤكداً أنه لا يزال في قمة عطائه الكروي رغم بلوغه سن الـ34.قائد وهداف الجزائر يُعيد منتخب بلاده للمونديالبالتالي المسيرة الحافلة لمحرز وضعت عليه مسؤولية أكبر في إعادة الجزائر إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاماً، لتكون مشاركته الثانية في المونديال العالمي، كما تضع عليه مسؤولية توحيد الفريق خلف علم البلاد خصوصاً باعتباره القائد (الكابتن) الحالي للمنتخب، وليس مجرد أحد أبرز نجومه ومفاتيح لعبه.وفي الحقيقة، مسيرة محرز الدولية مع الجزائر لا تقتصر فقط على المشاركة الرابعة في كأس العالم 2014، ولا حتى على المساهمة بتسجيل 77 هدفاً (سجل 33، وصنع 44) في 105 مباريات فحسب، فهو أيضاً من صنّاع النجاح الرئيسيين في نيل كأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ البلاد، ولأول مرة منذ 29 عاماً، واختير حينها ضمن التشكيلة المثالية للبطولة بتسجيله 3 أهداف، أبرزها هدف التأهل الحاسم للمباراة النهائية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في شباك نيجيريا.لست وحيداً يا رياضلكن لن يكون محرز لاعب الخبرة الوحيد في صفوف محاربي الصحراء، المدافع عيسى ماندي هو الآخر لعب في البرازيل 2014، حيث شارك في 3 مباريات، ويملك مسيرة عظيمة على صعيد الأندية بتمثيله أندية ريمس، وريال بيتيس، وفياريال، وأخيراً ليل، إلى جانب لاعب خط الوسط المميز نبيل بن طالب الذي شارك أيضاً في 3 مباريات في كأس العالم سابقاً، ويلعب هو الآخر إلى جانب ماندي في ليل حالياً، بعد أن مثّل عدة أندية بارزة مثل توتنهام هوتسبير، ونيوكاسل يونايتد، وأندية أخرى.كما أن صفوف الثعالب لا تزخر بأصحاب الخبرة فقط، فهناك نجوم جدد تركوا بصمتهم الواضحة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 26، أبرزهم: محمد عمورة، نجم فولفسبورغ الألماني، الذي سجل 8 أهداف وصنع 4 في التصفيات، وترك انطباعاً هائلاً بين جماهير المنتخب، إلى جانب المهاجم المخضرم بغداد بونجاح، مع لاعبين مميزين آخرين مثل أمين غويري، ويوسف بلايلي، والعديد من النجوم.لذلك، القائد رياض محرز سيتسلح بكتيبة من اللاعبين المميزين، وجميعهم سيعملون على تحقيق ما هو أبعد مما حققه منتخب بلادهم في البرازيل حينما يزورون أمريكا الشمالية العام القادم.انفوجرافيك:- التأهل الثاني لرياض محرز مع منتخب بلاده للمونديال- ساهم في 77 هدفاً (سجل 33، وصنع 44)- حقق كأس أمم أفريقيا 2019 لمنتخب بلاده وهي المرة الثانية في تاريخ الجزائر- قاد الأهلي لأول لقب آسيوي