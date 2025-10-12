تختتم لقاءات دور ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة المقامة حالياً في دولة تشيلي بمواجهة أوروبية خالصة، إذ يلتقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب النرويجي عند تمام الساعة الثانية من فجر غدٍ (الاثنين)، وذلك على ملعب إلياس فيغيروا براندر بمدينة فالباريسو التشيلية.يدخل منتخب فرنسا هذا اللقاء بعد أن تأهل من الباب الصعب في دور المجموعات، إذ احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة، وبعد فوزه على جنوب أفريقيا بصعوبة 2/1، تعرض لخسارة قاسية من أمريكا 0/3، ليقابل الحلقة الأضعف في المجموعة وفي المونديال بشكل عام منتخب كاليدونيا الجديدة لينتصر المنتخب الفرنسي بنتيجة 6/0، وفي ثمن النهائي تخطى المنتخب الفرنسي نظيره الياباني بصعوبة بهدف دون مقابل في لقاء امتد لأشواط إضافية، ويطمح في لقاء الليلة للفوز والتأهل لنصف نهائي المونديال الذي سيشهد تواجد منتخب أوروبي واحد ألا وهو الفائز في لقاء الليلة. ويبرز في المنتخب الفرنسي مهاجمه وهدافه لوكاس ميشال الذي أحرز 3 أهداف لمنتخب بلاده في المونديال ويطمح لهز شباك النرويج وقيادة فرنسا لنصف نهائي المونديال.فيما يدخل فريق النرويج بعد أن قدم مستوى أفضل من فرنسا، إذ احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة من فوز وتعادلين، إذ تفوق على منتخب نيجيريا ومن ثم تعادل مع كولومبيا ومع منتخبنا الوطني السعودي، وفي دور ثمن النهائي تجاوز النرويج نظيره منتخب باراغواي بهدف جاء في الأشواط الإضافية، ويسعى المنتخب النرويجي لمواصلة مشواره في المونديال والوصول لنصف النهائي، ويبرز في النرويج حارسه إينار فوسكانغر الذي تألق في لقاء منتخب بلاده أمام باراغواي وتمكن من التصدي لركلة جزاء وقد يجد نفسه أمام الكثير من العمل مجدداً في مواجهة الهجوم الفرنسي الموهوب.