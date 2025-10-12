أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس (السبت)، تعيين الأسكتلندي روس ويلسون مديراً رياضياً للنادي.

وقال نيوكاسل في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يسرّنا الإعلان عن تعيين روس ويلسون مديراً رياضياً للنادي، وسيتولى الإشراف على الإستراتيجية الرياضية، والتطوير الفني، والتعاقدات في فرق الرجال والسيدات، إضافة إلى أكاديمية النادي، بالتعاون الوثيق مع القيادة الفنية والفريق التنفيذي».

قبل انضمامه إلى فورست في 2023، كان روس مديراً رياضياً في نادي جلاسكو رينجرز، وساعدهم في الفوز بأول لقب دوري لهم منذ عشر سنوات، وكأس أسكتلندا، ومقعد في نهائي الدوري الأوروبي.

من جانبه قال روس ويلسون لموقع نيوكاسل: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا في نيوكاسل يونايتد، إنه نادٍ مميز، وأتفهم تماماً شغف وطموح وتوقعات مشجعينا الرائعين، إضافة إلى طموح ورغبة مالكي النادي في مواصلة تطوير وبناء نيوكاسل يونايتد أقوى وأكثر قوة».

وتابع: «كانت محادثاتي مع الإدارة إيجابية للغاية، كما كنت على تواصل منتظم مع مدرب الفريق إيدي هاو، والرئيس التنفيذي ديفيد هوبكنسون، إن الثقة والتماسك والتناغم الذي نبنيه قوي بالفعل، ونؤمن بأن اتحادنا كفريق واحد سيكون بالغ الأهمية في مواصلتنا دفع النادي قدماً معاً».

وختم: «أنا متحمس للعمل مع الجميع في نيوكاسل، هناك بالفعل عمل ممتاز يُنجز هنا، بدءاً من الفريق الأول وصولاً إلى فريق السيدات والأكاديمية، وهدفي هو البناء على ذلك، وتعزيز هياكلنا مع مرور الوقت، والعمل مع فريقنا الإداري لخلق بيئات تُمكّن اللاعبين والموظفين من مواصلة النجاح».